Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18557.htm" style="color: #000000;">Лана дель Рей и "синдром Аспазии" у современной женщины</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18557/1412942722.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Все-таки я очень люблю Лану Дель Рей. <br> <br>Она, как известно, женщина-бард. То есть поет то, что сама сочинила. <br> <br>Так вот я люблю её за феноменальную честность. <br> <br>Любимый приходи в пятницу вечером - я одела красное платье, накрасилась как Королева Красоты, я сижу у бассейна, нюхнула кокса и открыла банку пива, - я жду тебя в твоих узких джинсах - давай сыграем в игру - я вся буду для тебя, а ты будешь так прекрасен, богат и щедр. Деньги придают тебе сексуальность. Сыграем сейчас, все равно мы рождены чтобы умереть. Это будет наш с тобой Темный Рай в котором тебе нет равных. <br> <br>Тупая П... - скажете вы. И будете неправы. Тупая П... никогда не сможет описать внутренний мир Тупой П... в приличных стихах и положить их на отличную музыку. <br> <br>ТП нерефлексивна. Лана рефлексивна, но идеологически определена: я девочка, я не хочу социальной ответственности, я хочу красное платье и трахаться с парнем похожим на Джеймса Дина. <br> <br>Это фантастическое по мощи антифеминистское и антигомосексуальное явление в современной культуре. Девчонка которая поет о том, что хочет трахаться с красивым парнем. <br> <br>Та гомосексуальная революция, которая произошла в поведении европейского человека в ХХ веке - связанная с феминизмом, суфражизмом и тд произошла прежде всего не в отношениях между мужчинами, а в отношениях мужчин и женщин. <br> <br>Сегодня женщины почти сплошь подвержены тому, что можно было бы назвать "синдромом Аспазии". </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18557.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Лана дель Рей и "синдром Аспазии" у современной женщины Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО

Автор: Егор Холмогоров

Все-таки я очень люблю Лану Дель Рей.



Она, как известно, женщина-бард. То есть поет то, что сама сочинила.



Так вот я люблю её за феноменальную честность.



Любимый приходи в пятницу вечером - я одела красное платье, накрасилась как Королева Красоты, я сижу у бассейна, нюхнула кокса и открыла банку пива, - я жду тебя в твоих узких джинсах - давай сыграем в игру - я вся буду для тебя, а ты будешь так прекрасен, богат и щедр. Деньги придают тебе сексуальность. Сыграем сейчас, все равно мы рождены чтобы умереть. Это будет наш с тобой Темный Рай в котором тебе нет равных.



Тупая П... - скажете вы. И будете неправы. Тупая П... никогда не сможет описать внутренний мир Тупой П... в приличных стихах и положить их на отличную музыку.



ТП нерефлексивна. Лана рефлексивна, но идеологически определена: я девочка, я не хочу социальной ответственности, я хочу красное платье и трахаться с парнем похожим на Джеймса Дина.



Это фантастическое по мощи антифеминистское и антигомосексуальное явление в современной культуре. Девчонка которая поет о том, что хочет трахаться с красивым парнем.



Та гомосексуальная революция, которая произошла в поведении европейского человека в ХХ веке - связанная с феминизмом, суфражизмом и тд произошла прежде всего не в отношениях между мужчинами, а в отношениях мужчин и женщин.



Сегодня женщины почти сплошь подвержены тому, что можно было бы назвать "синдромом Аспазии". Некоронованный король демократических Афин Перикл был патологически женолюбив и, напротив, питал равнодушие, если не отвращение, к парадному гомосексуализму афинской элиты. Но гомосексуализм требовался его социальным статусом. И тогда Перикл изобрел блестящий ход - создал миф о своей безумной любви к мудрой гетере Аспазии - жил с нею, прижил от нее детей, создал славу о её невероятной мудрости и образованности. При этом Аспазию кажется не без оснований обвиняли в том, что она устраивает свидания Перикла со знатными афинянками пока их мужья бегают за мальчиками. Афиняне считали Аспазию крышей для периклова распутства. Но прежде всего это была крыша репутационная - Аспазия играла роль женщины, которая достойна быть заменой любовнику мужчине - так же умна, интересна, обладает качествами Человека, а не скота для воспроизводства каковыми у греков считались женщины. Фактически Аспазия служила заменой гомосексуального партнера.



Современная женщина, как правило, тоже выступает в функции ложного гомосексуального партнера для мужчины. Женщины по большому счету согласились, что их общение с мужчиной проходит по мускулинному типу. Признано, что мужские темы для разговоров считаются достойными и интересными, а женские заведомо низкими и недостойными. Если мужчина и женщина идут вместе в торговый центр - они сначала тщательно выбирают одежду мужчине, а потом он говорит что-то вроде: "Ну ты себе купи тряпок по своему вкусу в пределах такой-то суммы" и линяет в отдел видеоигр. Если его все-таки тащат выбирать женские тряпки - он делает вид, что страдает. Хотя, на самом деле, выбор мужской одежды сжирает больше времени, чем женской, если не одеваться в палатках для гастарбайтеров на Тушинской.



Другими словами, чтобы быть интересной мужчине женщина со всей тщательностью должна изображать из себя мужчину, с которым можно перепихнуться, не будучи заподозренным в гомосексуализме. В конечном счете сознание и подсознание начинают путаться, плохо различать объекты и задают вопрос: какая, в общем разница. И заканчивается всё гейбраками. Мало того, даже женский гомосексуализм в преимущественной своей части - это отношения между двумя девочками вообразившими себя мальчиками геями. Реже - отношения между девочкой и девочкой, которой надоело играть мальчика для мальчиков и которая решила сыграть мальчика для девочек. Отношения девочка-девочка бывают, полагаю, только в порнофильмах.



Другими словами, гомосексуализация отношений между мужчинами - это уже следующая стадия после гомосексуализации отношений мужчинами и женщинами. Что лучше - бритая феминистка или мальчик златокудрый, мозжечок начинает путаться.



Нет, конечно всесторонне развитая и умная женщина это прекрасно, если она при этом не дефеминизирована. Но даже в самой всесторонне развитой женщине должна где-то сидеть брюнетка в красном платье.



Надеюсь, кстати, через пару лет Лана удачно выскочит замуж за миллионера и перестанет петь как Нэнси Синатра. Лет так до 50. Это было бы правильно. Все-таки я очень люблю Лану Дель Рей.Она, как известно, женщина-бард. То есть поет то, что сама сочинила.Так вот я люблю её за феноменальную честность.Любимый приходи в пятницу вечером - я одела красное платье, накрасилась как Королева Красоты, я сижу у бассейна, нюхнула кокса и открыла банку пива, - я жду тебя в твоих узких джинсах - давай сыграем в игру - я вся буду для тебя, а ты будешь так прекрасен, богат и щедр. Деньги придают тебе сексуальность. Сыграем сейчас, все равно мы рождены чтобы умереть. Это будет наш с тобой Темный Рай в котором тебе нет равных.Тупая П... - скажете вы. И будете неправы. Тупая П... никогда не сможет описать внутренний мир Тупой П... в приличных стихах и положить их на отличную музыку.ТП нерефлексивна. Лана рефлексивна, но идеологически определена: я девочка, я не хочу социальной ответственности, я хочу красное платье и трахаться с парнем похожим на Джеймса Дина.Это фантастическое по мощи антифеминистское и антигомосексуальное явление в современной культуре. Девчонка которая поет о том, что хочет трахаться с красивым парнем.Та гомосексуальная революция, которая произошла в поведении европейского человека в ХХ веке - связанная с феминизмом, суфражизмом и тд произошла прежде всего не в отношениях между мужчинами, а в отношениях мужчин и женщин.Сегодня женщины почти сплошь подвержены тому, что можно было бы назвать "синдромом Аспазии". Некоронованный король демократических Афин Перикл был патологически женолюбив и, напротив, питал равнодушие, если не отвращение, к парадному гомосексуализму афинской элиты. Но гомосексуализм требовался его социальным статусом. И тогда Перикл изобрел блестящий ход - создал миф о своей безумной любви к мудрой гетере Аспазии - жил с нею, прижил от нее детей, создал славу о её невероятной мудрости и образованности. При этом Аспазию кажется не без оснований обвиняли в том, что она устраивает свидания Перикла со знатными афинянками пока их мужья бегают за мальчиками. Афиняне считали Аспазию крышей для периклова распутства. Но прежде всего это была крыша репутационная - Аспазия играла роль женщины, которая достойна быть заменой любовнику мужчине - так же умна, интересна, обладает качествами Человека, а не скота для воспроизводства каковыми у греков считались женщины. Фактически Аспазия служила заменой гомосексуального партнера.Современная женщина, как правило, тоже выступает в функции ложного гомосексуального партнера для мужчины. Женщины по большому счету согласились, что их общение с мужчиной проходит по мускулинному типу. Признано, что мужские темы для разговоров считаются достойными и интересными, а женские заведомо низкими и недостойными. Если мужчина и женщина идут вместе в торговый центр - они сначала тщательно выбирают одежду мужчине, а потом он говорит что-то вроде: "Ну ты себе купи тряпок по своему вкусу в пределах такой-то суммы" и линяет в отдел видеоигр. Если его все-таки тащат выбирать женские тряпки - он делает вид, что страдает. Хотя, на самом деле, выбор мужской одежды сжирает больше времени, чем женской, если не одеваться в палатках для гастарбайтеров на Тушинской.Другими словами, чтобы быть интересной мужчине женщина со всей тщательностью должна изображать из себя мужчину, с которым можно перепихнуться, не будучи заподозренным в гомосексуализме. В конечном счете сознание и подсознание начинают путаться, плохо различать объекты и задают вопрос: какая, в общем разница. И заканчивается всё гейбраками. Мало того, даже женский гомосексуализм в преимущественной своей части - это отношения между двумя девочками вообразившими себя мальчиками геями. Реже - отношения между девочкой и девочкой, которой надоело играть мальчика для мальчиков и которая решила сыграть мальчика для девочек. Отношения девочка-девочка бывают, полагаю, только в порнофильмах.Другими словами, гомосексуализация отношений между мужчинами - это уже следующая стадия после гомосексуализации отношений мужчинами и женщинами. Что лучше - бритая феминистка или мальчик златокудрый, мозжечок начинает путаться.Нет, конечно всесторонне развитая и умная женщина это прекрасно, если она при этом не дефеминизирована. Но даже в самой всесторонне развитой женщине должна где-то сидеть брюнетка в красном платье.Надеюсь, кстати, через пару лет Лана удачно выскочит замуж за миллионера и перестанет петь как Нэнси Синатра. Лет так до 50. Это было бы правильно.