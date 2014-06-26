От редакции Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/17335.htm" style="color: #000000;">Россия до русских</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/17335/1403764659.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны, потому что Россия снова воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства. <br> <br>Как знают читатели ВЗГЛЯДа, последние несколько месяцев основная часть моих текстов посвящена событиям «русской весны» – кризису политического образования «Украина», воссоединению Крыма, событиям русского восстания в Донбассе. Безусловно, гораздо интересней участвовать в истории, которая творится на твоих глазах – тем более в такой яркой и героической странице истории, как эта, чем посвящать время «преданьям старины глубокой». <br> <br>«Славяне уже к началу I тысячелетия были известны древним авторам под именем венедов и устойчиво локализовались между германцами и сарматами в пространстве между Эльбой, Вислой и Карпатами» <br>Тем не менее я не забыл о своем, может, и опрометчиво данном обещании дать если не очерк, то схематическое изображение «скелета» нашей национальной истории в сверхкратком изложении. <br> <br>Сейчас в интенсивности событий наступила короткая передышка, которая, возможно, закончится уже через несколько дней. «Террористическая операция» киевской хунты против Донбасса провалилась. Россия дала ясно понять, что геноцида не допустит, и взялась за меч, частично даже вынув его из ножен. И это привело если не к миру, то к водяному перемирию, и если не к переговорам, то к их имитации. <br> <br>Пользуясь этой короткой паузой, я и представляю вниманию читателей ВЗГЛЯДа начало своих очерков. <br> <br>Русская равнина <br> <br>Русское государство зародилось на Русской равнине, которая в геологическом отношении представляет собой целостную литосферную плиту, в климатическом разделена на выраженные зоны леса и степи с подвижной границей лесостепи между ними, а в транспортном и геополитическом отношении представляет собой единство, сформированное теснейшим соприкосновением бассейнов многочисленных крупных рек, протекающих по равнине. <br> <br>Это переплетение образует «русский перешеек» (по выражению Ф. Броделя), который наряду с «германским перешейком» (Венеция – Гамбург) и «французским перешейком» (Рона – Сена – Рейн) связывает между собой Север и Юг Европы. <br> <br>Территории, занимаемые сейчас государствами трех восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов, должны рассматриваться нами как единое историческое пространство ввиду единства происходивших на нем исторических процессов, не утраченного в полной мере и после политического разделения (происходящего, впрочем, уже не в первый раз). <br> <br>Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны. Сами эти границы являются динамической реальностью, и Россия снова, как показало воссоединение с Крымом, воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства. <br> <br>Русская равнина расположена в Европе, однако в XV–XVI веках русская колонизация перешла за Уральский хребет, где значительная часть Северной Азии превратилась в продолжение коренной национальной территории русских благодаря тому, что речные бассейны Северной Евразии представляют собой также единый транспортный комплекс, создававший возможность быстрого передвижения русских отрядов. <br> <br>Русское государство объединило в своем составе полярные, субполярные и таежные зоны, находившиеся в древности под ледником и до сих пор частично представляющие собой (прежде всего в азиатской части) зону вечной мерзлоты, и потому может быть определена не столько как Евразия, сколько как Евроарктика. <br> <br>Это создает значительные трудности в освоении большей части территории России, но в то же время превращает их в уникальную ресурсную кладовую, не до конца еще раскрывшую свои возможности. <br> <br>Русская цивилизация <br> <br>Освоение огромной территории в высоких широтах и размещение многочисленного населения в зоне экстремального земледелия, интенсивное использование речного и пойменного ландшафта, пребывание на границе со степной кочевнической зоной и сопротивление ее экспансии сформировало у русских особый набор культурных адаптаций, обеспечило русской цивилизации особое место в сообществе цивилизаций европейского типа. <br> <br>Уникальной чертой русской цивилизации является поддержание силами одной нации исключительно высокоразвитой и многоаспектной культуры (искусство, литература, религиозная жизнь), которая обычно оказывается по силам лишь сообществу народов. <br> <br>Замечательной особенностью является также способность русской цивилизации к совершению технологических и военных рывков, обеспечивающих поддержание военно-политического и технологического баланса с западной цивилизацией. <br> <br>Наиболее проблемной и вызывающей массу нареканий у самих ее представителей чертой русской цивилизации является невозможность обеспечить равно высокий уровень жизни населения за счет создания на всей заселенной территории развитой общественной инфраструктуры – экономической, социальной, то есть пространства комфорта. <br> <br>Неудовлетворенность также вызывает недостаточная развитость гражданских институтов, технологий обеспечения права, свободы и справедливости. <br> <br>Эти особенности могут быть объяснены как географически, так и исторически, но объяснение их отнюдь не есть оправдание. <br> <br>В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери <br>В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери <br>Неудовлетворенность переживается тем более болезненно с учетом того, что русская культура задает исключительно высокое представление о достоинстве и месте русского человека в мире, предельно заостряя при этом вопросы униженности, страдания, недопустимости попрания даже самой слабой человеческой личности. <br> <br>От мамонтов к лошадям <br> <br>Первыми культурными достижениями человека на территории современной России были поселения охотников на мамонтов ледникового периода – Костенки, Сунгирь, Мальта. Для этих поселений характерны стабильность, развитая строительная, материальная и художественная культура (палеолитические венеры, наскальная живопись Каповой пещеры). <br> <br>Современные археологи применяют к ним иногда даже термин «цивилизация охотников на мамонтов». Эта культурная традиция погибла в период позднего палеолита, когда таяние ледника резко изменило экологические условия существования людей, заставило их приспосабливаться к рекам, озерам, охоте на мелкого зверя, рыбной ловле. <br> <br>Однако очевидно, что проживавшие на территории будущей России человеческие сообщества успешно адаптировались и к особенностям сформировавшегося в мезолите ландшафта. Такие «мезолитические» черты, как интенсивное использование дерева и освоение рек, стали характерной чертой славянской и конвергировавшей с нею финно-угорской культурной адаптации. <br> <br>Выдающимся историческим явлением на территории современной России было оформление и развитие сообщества индоевропейских народов, заселивших большую часть Европы, значительную часть Азии и оказавших решающее культурное влияние на развитие человечества. На территории России, прежде всего в районе Урала, размещался один из древнейших районов развитой бронзовой металлургии и поселения связанных с этим производством индоевропейских групп. <br> <br>Синташтинская археологическая культура, наиболее знаменитым памятником которой является поселение Аркаим (на самом деле – лишь одно из многих поселений обширной «Страны городов»), представляет собой пространство высокоуровневой организации городской жизни – рациональная кольцевая планировка, системы канализации. <br> <br>Проживавшие на территории России индоевропейские племена сыграли огромную роль в величайшей транспортной революции человечества – доместикации лошади, создании колеса и колесниц (древнейшая из найденных колесниц). <br> <br>«Наши предки скифы» <br> <br>В последующий период огромную роль в развитии пространства, которое со временем станет Россией, и во всей человеческой истории сыграли кочевники-индоиранцы, прежде всего скифы. Территория Великой Степи во II–I тысячелетиях до нашей эры занималась прежде всего кочевниками иранского происхождения, чьи памятники найдены даже в Монголии. <br> <br>Обладавшие оригинальной духовной и материальной культурой скифы сформировали древнейшие из зафиксированных наукой политические образования на территории России («царские скифы»). </p><br /><a href="http://novchronic.ru/17335.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Россия до русских Тема: БЕСЕДЫ О КЛАССИКЕ

Автор: Егор Холмогоров

Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны, потому что Россия снова воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства.



Как знают читатели ВЗГЛЯДа, последние несколько месяцев основная часть моих текстов посвящена событиям «русской весны» – кризису политического образования «Украина», воссоединению Крыма, событиям русского восстания в Донбассе. Безусловно, гораздо интересней участвовать в истории, которая творится на твоих глазах – тем более в такой яркой и героической странице истории, как эта, чем посвящать время «преданьям старины глубокой».



«Славяне уже к началу I тысячелетия были известны древним авторам под именем венедов и устойчиво локализовались между германцами и сарматами в пространстве между Эльбой, Вислой и Карпатами»

Тем не менее я не забыл о своем, может, и опрометчиво данном обещании дать если не очерк, то схематическое изображение «скелета» нашей национальной истории в сверхкратком изложении.



Сейчас в интенсивности событий наступила короткая передышка, которая, возможно, закончится уже через несколько дней. «Террористическая операция» киевской хунты против Донбасса провалилась. Россия дала ясно понять, что геноцида не допустит, и взялась за меч, частично даже вынув его из ножен. И это привело если не к миру, то к водяному перемирию, и если не к переговорам, то к их имитации.



Пользуясь этой короткой паузой, я и представляю вниманию читателей ВЗГЛЯДа начало своих очерков.



Русская равнина



Русское государство зародилось на Русской равнине, которая в геологическом отношении представляет собой целостную литосферную плиту, в климатическом разделена на выраженные зоны леса и степи с подвижной границей лесостепи между ними, а в транспортном и геополитическом отношении представляет собой единство, сформированное теснейшим соприкосновением бассейнов многочисленных крупных рек, протекающих по равнине.



Это переплетение образует «русский перешеек» (по выражению Ф. Броделя), который наряду с «германским перешейком» (Венеция – Гамбург) и «французским перешейком» (Рона – Сена – Рейн) связывает между собой Север и Юг Европы.



Территории, занимаемые сейчас государствами трех восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов, должны рассматриваться нами как единое историческое пространство ввиду единства происходивших на нем исторических процессов, не утраченного в полной мере и после политического разделения (происходящего, впрочем, уже не в первый раз).



Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны. Сами эти границы являются динамической реальностью, и Россия снова, как показало воссоединение с Крымом, воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства.



Русская равнина расположена в Европе, однако в XV–XVI веках русская колонизация перешла за Уральский хребет, где значительная часть Северной Азии превратилась в продолжение коренной национальной территории русских благодаря тому, что речные бассейны Северной Евразии представляют собой также единый транспортный комплекс, создававший возможность быстрого передвижения русских отрядов.



Русское государство объединило в своем составе полярные, субполярные и таежные зоны, находившиеся в древности под ледником и до сих пор частично представляющие собой (прежде всего в азиатской части) зону вечной мерзлоты, и потому может быть определена не столько как Евразия, сколько как Евроарктика.



Это создает значительные трудности в освоении большей части территории России, но в то же время превращает их в уникальную ресурсную кладовую, не до конца еще раскрывшую свои возможности.



Русская цивилизация



Освоение огромной территории в высоких широтах и размещение многочисленного населения в зоне экстремального земледелия, интенсивное использование речного и пойменного ландшафта, пребывание на границе со степной кочевнической зоной и сопротивление ее экспансии сформировало у русских особый набор культурных адаптаций, обеспечило русской цивилизации особое место в сообществе цивилизаций европейского типа.



Уникальной чертой русской цивилизации является поддержание силами одной нации исключительно высокоразвитой и многоаспектной культуры (искусство, литература, религиозная жизнь), которая обычно оказывается по силам лишь сообществу народов.



Замечательной особенностью является также способность русской цивилизации к совершению технологических и военных рывков, обеспечивающих поддержание военно-политического и технологического баланса с западной цивилизацией.



Наиболее проблемной и вызывающей массу нареканий у самих ее представителей чертой русской цивилизации является невозможность обеспечить равно высокий уровень жизни населения за счет создания на всей заселенной территории развитой общественной инфраструктуры – экономической, социальной, то есть пространства комфорта.



Неудовлетворенность также вызывает недостаточная развитость гражданских институтов, технологий обеспечения права, свободы и справедливости.



Эти особенности могут быть объяснены как географически, так и исторически, но объяснение их отнюдь не есть оправдание.



В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей Матери

Неудовлетворенность переживается тем более болезненно с учетом того, что русская культура задает исключительно высокое представление о достоинстве и месте русского человека в мире, предельно заостряя при этом вопросы униженности, страдания, недопустимости попрания даже самой слабой человеческой личности.



От мамонтов к лошадям



Первыми культурными достижениями человека на территории современной России были поселения охотников на мамонтов ледникового периода – Костенки, Сунгирь, Мальта. Для этих поселений характерны стабильность, развитая строительная, материальная и художественная культура (палеолитические венеры, наскальная живопись Каповой пещеры).



Современные археологи применяют к ним иногда даже термин «цивилизация охотников на мамонтов». Эта культурная традиция погибла в период позднего палеолита, когда таяние ледника резко изменило экологические условия существования людей, заставило их приспосабливаться к рекам, озерам, охоте на мелкого зверя, рыбной ловле.



Однако очевидно, что проживавшие на территории будущей России человеческие сообщества успешно адаптировались и к особенностям сформировавшегося в мезолите ландшафта. Такие «мезолитические» черты, как интенсивное использование дерева и освоение рек, стали характерной чертой славянской и конвергировавшей с нею финно-угорской культурной адаптации.



Выдающимся историческим явлением на территории современной России было оформление и развитие сообщества индоевропейских народов, заселивших большую часть Европы, значительную часть Азии и оказавших решающее культурное влияние на развитие человечества. На территории России, прежде всего в районе Урала, размещался один из древнейших районов развитой бронзовой металлургии и поселения связанных с этим производством индоевропейских групп.



Синташтинская археологическая культура, наиболее знаменитым памятником которой является поселение Аркаим (на самом деле – лишь одно из многих поселений обширной «Страны городов»), представляет собой пространство высокоуровневой организации городской жизни – рациональная кольцевая планировка, системы канализации.



Проживавшие на территории России индоевропейские племена сыграли огромную роль в величайшей транспортной революции человечества – доместикации лошади, создании колеса и колесниц (древнейшая из найденных колесниц).



«Наши предки скифы»



В последующий период огромную роль в развитии пространства, которое со временем станет Россией, и во всей человеческой истории сыграли кочевники-индоиранцы, прежде всего скифы. Территория Великой Степи во II–I тысячелетиях до нашей эры занималась прежде всего кочевниками иранского происхождения, чьи памятники найдены даже в Монголии.



Обладавшие оригинальной духовной и материальной культурой скифы сформировали древнейшие из зафиксированных наукой политические образования на территории России («царские скифы»). Скифы сыграли решающую роль в разгроме милитаристской Ассирийской державы в Междуречье, а затем оказали уничтожающее сопротивление экспансии Персидской империи, истощив и разгромив лучшие войска царя Дария.



Это поражение предопределило дальнейшее неудачное для восточной империи течение греко-персидских войн, ставших решающим событием в развитии европейской античной культуры.



Некоторые исследователи относят к этому периоду контакты и исторический симбиоз скифов и праславян. Исключать этого нельзя, но и считать достоверно установленным фактом пока невозможно. Но в любом случае скифская (точнее, эллино-скифская) глава должна быть полноценно включена в канон русской исторической памяти.



Мост в Элладу



Огромное значение для развития культуры и цивилизации на Русской равнине сыграла греческая колонизация VIII–VI веков, в результате которой в Северном Причерноморье образовались высокоразвитые греческие колонии – Херсонес, Ольвия, Пантикапей, Фанагория, оформилось греческое Боспорское царство.



Эти полисы и государства не только обеспечили культурное излучение для окрестных народов (составной частью древнегреческой культуры стало предание об одном из «семи мудрецов» – скифе Анахарсисе, приобщившемся к эллинской учености), они сами сыграли значительную роль в истории древнегреческой, римской и византийской цивилизаций.



Греческие колонии представляли собой базу для путешественников и географов, позволявшую исследовать далекую Скифию, обозначавшуюся на древнеримских картах как caput Europae – голова Европы. Размещавшиеся там римские и византийские гарнизоны служили аванпостами против варварства.



Очень рано здесь появилось христианство, что символически связывается с легендой о путешествии апостола Андрея, а исторически – со ссылкой одного из первых римских епископов Климента в каменоломни Инкермана близ Херсонеса, где он принял мученическую кончину около 100 г. н. э. Взятие византийского Корсуня (Херсонеса) князем Владимиром и его крещение послужило связующим звеном между византийской и древнерусской культурами.



Русская равнина не была дикой пустыней. Напротив, выступая в качестве ближней периферии древней европейской цивилизации (эллино-римо-византийской), она подвергалась интенсивному культурному облучению, закладывались древнейшие геополитические и геокультурные коды, которые раскроются в дальнейшем.



Тот факт, что греческая колонизация, римские гарнизоны и византийская культура протянули прямой мост через Черное море между античным Средиземноморьем и Русской равниной, стало определяющим фактором в ускорении развития населявших это пространство народов и для оформления принадлежности этих народов к группе европейских цивилизаций.



Явление славян



Эпоха переселения народов оказала разрушительное влияние на сложившуюся на Русской равнине систему исторических и культурных связей, но в то же время создала пространство для славянской колонизации и развития славянских племен.

Переселение готов из Скандинавии на юг будущей России привело к формированию влиятельного готского государства в Приднестровье, начавшего пиратские набеги на Римскую империю. Готское могущество было сокрушено гуннами, положившими начало эпохе тюркского доминирования в Великой Степи, сменившей эпоху индоиранских народов.



Созданная гуннами эклектичная кочевая империя с центром в Среднем Подунавье включала в свой состав и славянские народы, о чем говорит появление типично славянских слов в отчете о посольстве Приска Панийского к Аттиле.



Славяне уже к началу I тысячелетия были известны древним авторам под именем венедов и устойчиво локализовались между германцами и сарматами в пространстве между Эльбой, Вислой и Карпатами, возможно, и в среднем Поднепровье. Ряд археологических культур этого региона могут быть с достаточным основанием квалифицированы как славянские. Эти культуры находились в зоне интенсивного взаимодействия с древними германцами и кельтами.



Распад кочевой державы гуннов и освобождение значительных пространств Европы после переселения большей части германцев в пределы Римской империи открыл дорогу для расширения ареала обитания славянских племен. Славянство разделилось на две ветви: западную – склавинов и восточную – антов.



Анты, расселившиеся в Поднепровье и Северном Причерноморье, продолжали традиции взаимодействия с ираноязычными степными кочевниками. Склавины заселили пространство современной Польши, Восточной Германии, Чехии, Венгрии, Волыни (где сформировалось сильное предгосударственное образование дулебов) и совершали регулярные военные походы на Византию.



Отношения Византии с антами колебались от союзничества против склавинов до совместных славянских атак на греческие рубежи. Постепенно большое количество славянских групп обеих ветвей переселилось на территорию Византии, где образовалась южная ветвь славянских народов.



Разгром дулебов очередными тюркскими кочевниками – аварами – привел к вхождению значительной части славян в состав Аварского каганата в Среднем Подунавье. Этот каганат начал завоевательную политику против Византии, активными участниками которой были славяне. Сопротивление аварам вызвало рождение первой достоверно известной славянской государственности – державы Само в Моравии.



Отношение аваров к славянам было жестоким, что нашло отражение в летописных преданиях об обрах. В то же время пребывание в составе влиятельного государства, находящегося в центре международных отношений и торговли раннего средневековья, стимулировало культурное развитие придунайских славян, рост уровня ремесла, принятие частью из них христианства.



В течение VI–VIII веков происходило расселение славянских общин по всей Русской равнине, где они вступали в соседство или вытесняли балтские и финно-угорские группы населения. Славяне в эту эпоху становятся основным населением Русской равнины.



Политическая организация этих общин была очень слабой, и на юге многие из славянских племен попали в данническую зависимость от Хазарии – полукочевого государства, ведшего интенсивные войны с Арабским халифатом и, как правило, выступавшим в качестве союзника Византии. Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны, потому что Россия снова воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства.Как знают читатели ВЗГЛЯДа, последние несколько месяцев основная часть моих текстов посвящена событиям «русской весны» – кризису политического образования «Украина», воссоединению Крыма, событиям русского восстания в Донбассе. Безусловно, гораздо интересней участвовать в истории, которая творится на твоих глазах – тем более в такой яркой и героической странице истории, как эта, чем посвящать время «преданьям старины глубокой».«Славяне уже к началу I тысячелетия были известны древним авторам под именем венедов и устойчиво локализовались между германцами и сарматами в пространстве между Эльбой, Вислой и Карпатами»Тем не менее я не забыл о своем, может, и опрометчиво данном обещании дать если не очерк, то схематическое изображение «скелета» нашей национальной истории в сверхкратком изложении.Сейчас в интенсивности событий наступила короткая передышка, которая, возможно, закончится уже через несколько дней. «Террористическая операция» киевской хунты против Донбасса провалилась. Россия дала ясно понять, что геноцида не допустит, и взялась за меч, частично даже вынув его из ножен. И это привело если не к миру, то к водяному перемирию, и если не к переговорам, то к их имитации.Пользуясь этой короткой паузой, я и представляю вниманию читателей ВЗГЛЯДа начало своих очерков.Русская равнинаРусское государство зародилось на Русской равнине, которая в геологическом отношении представляет собой целостную литосферную плиту, в климатическом разделена на выраженные зоны леса и степи с подвижной границей лесостепи между ними, а в транспортном и геополитическом отношении представляет собой единство, сформированное теснейшим соприкосновением бассейнов многочисленных крупных рек, протекающих по равнине.Это переплетение образует «русский перешеек» (по выражению Ф. Броделя), который наряду с «германским перешейком» (Венеция – Гамбург) и «французским перешейком» (Рона – Сена – Рейн) связывает между собой Север и Юг Европы.Территории, занимаемые сейчас государствами трех восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов, должны рассматриваться нами как единое историческое пространство ввиду единства происходивших на нем исторических процессов, не утраченного в полной мере и после политического разделения (происходящего, впрочем, уже не в первый раз).Никакие искусственные попытки выделить из русской истории «историю в границах РФ» недопустимы, да и невозможны. Сами эти границы являются динамической реальностью, и Россия снова, как показало воссоединение с Крымом, воссоединяет земли Русского мира в рамках единого государства.Русская равнина расположена в Европе, однако в XV–XVI веках русская колонизация перешла за Уральский хребет, где значительная часть Северной Азии превратилась в продолжение коренной национальной территории русских благодаря тому, что речные бассейны Северной Евразии представляют собой также единый транспортный комплекс, создававший возможность быстрого передвижения русских отрядов.Русское государство объединило в своем составе полярные, субполярные и таежные зоны, находившиеся в древности под ледником и до сих пор частично представляющие собой (прежде всего в азиатской части) зону вечной мерзлоты, и потому может быть определена не столько как Евразия, сколько как Евроарктика.Это создает значительные трудности в освоении большей части территории России, но в то же время превращает их в уникальную ресурсную кладовую, не до конца еще раскрывшую свои возможности.Русская цивилизацияОсвоение огромной территории в высоких широтах и размещение многочисленного населения в зоне экстремального земледелия, интенсивное использование речного и пойменного ландшафта, пребывание на границе со степной кочевнической зоной и сопротивление ее экспансии сформировало у русских особый набор культурных адаптаций, обеспечило русской цивилизации особое место в сообществе цивилизаций европейского типа.Уникальной чертой русской цивилизации является поддержание силами одной нации исключительно высокоразвитой и многоаспектной культуры (искусство, литература, религиозная жизнь), которая обычно оказывается по силам лишь сообществу народов.Замечательной особенностью является также способность русской цивилизации к совершению технологических и военных рывков, обеспечивающих поддержание военно-политического и технологического баланса с западной цивилизацией.Наиболее проблемной и вызывающей массу нареканий у самих ее представителей чертой русской цивилизации является невозможность обеспечить равно высокий уровень жизни населения за счет создания на всей заселенной территории развитой общественной инфраструктуры – экономической, социальной, то есть пространства комфорта.Неудовлетворенность также вызывает недостаточная развитость гражданских институтов, технологий обеспечения права, свободы и справедливости.Эти особенности могут быть объяснены как географически, так и исторически, но объяснение их отнюдь не есть оправдание.В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей МатериВ Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга произошла кульминация крестного хода в честь праздника иконы Казанской Божьей МатериНеудовлетворенность переживается тем более болезненно с учетом того, что русская культура задает исключительно высокое представление о достоинстве и месте русского человека в мире, предельно заостряя при этом вопросы униженности, страдания, недопустимости попрания даже самой слабой человеческой личности.От мамонтов к лошадямПервыми культурными достижениями человека на территории современной России были поселения охотников на мамонтов ледникового периода – Костенки, Сунгирь, Мальта. Для этих поселений характерны стабильность, развитая строительная, материальная и художественная культура (палеолитические венеры, наскальная живопись Каповой пещеры).Современные археологи применяют к ним иногда даже термин «цивилизация охотников на мамонтов». Эта культурная традиция погибла в период позднего палеолита, когда таяние ледника резко изменило экологические условия существования людей, заставило их приспосабливаться к рекам, озерам, охоте на мелкого зверя, рыбной ловле.Однако очевидно, что проживавшие на территории будущей России человеческие сообщества успешно адаптировались и к особенностям сформировавшегося в мезолите ландшафта. Такие «мезолитические» черты, как интенсивное использование дерева и освоение рек, стали характерной чертой славянской и конвергировавшей с нею финно-угорской культурной адаптации.Выдающимся историческим явлением на территории современной России было оформление и развитие сообщества индоевропейских народов, заселивших большую часть Европы, значительную часть Азии и оказавших решающее культурное влияние на развитие человечества. На территории России, прежде всего в районе Урала, размещался один из древнейших районов развитой бронзовой металлургии и поселения связанных с этим производством индоевропейских групп.Синташтинская археологическая культура, наиболее знаменитым памятником которой является поселение Аркаим (на самом деле – лишь одно из многих поселений обширной «Страны городов»), представляет собой пространство высокоуровневой организации городской жизни – рациональная кольцевая планировка, системы канализации.Проживавшие на территории России индоевропейские племена сыграли огромную роль в величайшей транспортной революции человечества – доместикации лошади, создании колеса и колесниц (древнейшая из найденных колесниц).«Наши предки скифы»В последующий период огромную роль в развитии пространства, которое со временем станет Россией, и во всей человеческой истории сыграли кочевники-индоиранцы, прежде всего скифы. Территория Великой Степи во II–I тысячелетиях до нашей эры занималась прежде всего кочевниками иранского происхождения, чьи памятники найдены даже в Монголии.Обладавшие оригинальной духовной и материальной культурой скифы сформировали древнейшие из зафиксированных наукой политические образования на территории России («царские скифы»). Скифы сыграли решающую роль в разгроме милитаристской Ассирийской державы в Междуречье, а затем оказали уничтожающее сопротивление экспансии Персидской империи, истощив и разгромив лучшие войска царя Дария.Это поражение предопределило дальнейшее неудачное для восточной империи течение греко-персидских войн, ставших решающим событием в развитии европейской античной культуры.Некоторые исследователи относят к этому периоду контакты и исторический симбиоз скифов и праславян. Исключать этого нельзя, но и считать достоверно установленным фактом пока невозможно. Но в любом случае скифская (точнее, эллино-скифская) глава должна быть полноценно включена в канон русской исторической памяти.Мост в ЭлладуОгромное значение для развития культуры и цивилизации на Русской равнине сыграла греческая колонизация VIII–VI веков, в результате которой в Северном Причерноморье образовались высокоразвитые греческие колонии – Херсонес, Ольвия, Пантикапей, Фанагория, оформилось греческое Боспорское царство.Эти полисы и государства не только обеспечили культурное излучение для окрестных народов (составной частью древнегреческой культуры стало предание об одном из «семи мудрецов» – скифе Анахарсисе, приобщившемся к эллинской учености), они сами сыграли значительную роль в истории древнегреческой, римской и византийской цивилизаций.Греческие колонии представляли собой базу для путешественников и географов, позволявшую исследовать далекую Скифию, обозначавшуюся на древнеримских картах как caput Europae – голова Европы. Размещавшиеся там римские и византийские гарнизоны служили аванпостами против варварства.Очень рано здесь появилось христианство, что символически связывается с легендой о путешествии апостола Андрея, а исторически – со ссылкой одного из первых римских епископов Климента в каменоломни Инкермана близ Херсонеса, где он принял мученическую кончину около 100 г. н. э. Взятие византийского Корсуня (Херсонеса) князем Владимиром и его крещение послужило связующим звеном между византийской и древнерусской культурами.Русская равнина не была дикой пустыней. Напротив, выступая в качестве ближней периферии древней европейской цивилизации (эллино-римо-византийской), она подвергалась интенсивному культурному облучению, закладывались древнейшие геополитические и геокультурные коды, которые раскроются в дальнейшем.Тот факт, что греческая колонизация, римские гарнизоны и византийская культура протянули прямой мост через Черное море между античным Средиземноморьем и Русской равниной, стало определяющим фактором в ускорении развития населявших это пространство народов и для оформления принадлежности этих народов к группе европейских цивилизаций.Явление славянЭпоха переселения народов оказала разрушительное влияние на сложившуюся на Русской равнине систему исторических и культурных связей, но в то же время создала пространство для славянской колонизации и развития славянских племен.Переселение готов из Скандинавии на юг будущей России привело к формированию влиятельного готского государства в Приднестровье, начавшего пиратские набеги на Римскую империю. Готское могущество было сокрушено гуннами, положившими начало эпохе тюркского доминирования в Великой Степи, сменившей эпоху индоиранских народов.Созданная гуннами эклектичная кочевая империя с центром в Среднем Подунавье включала в свой состав и славянские народы, о чем говорит появление типично славянских слов в отчете о посольстве Приска Панийского к Аттиле.Славяне уже к началу I тысячелетия были известны древним авторам под именем венедов и устойчиво локализовались между германцами и сарматами в пространстве между Эльбой, Вислой и Карпатами, возможно, и в среднем Поднепровье. Ряд археологических культур этого региона могут быть с достаточным основанием квалифицированы как славянские. Эти культуры находились в зоне интенсивного взаимодействия с древними германцами и кельтами.Распад кочевой державы гуннов и освобождение значительных пространств Европы после переселения большей части германцев в пределы Римской империи открыл дорогу для расширения ареала обитания славянских племен. Славянство разделилось на две ветви: западную – склавинов и восточную – антов.Анты, расселившиеся в Поднепровье и Северном Причерноморье, продолжали традиции взаимодействия с ираноязычными степными кочевниками. Склавины заселили пространство современной Польши, Восточной Германии, Чехии, Венгрии, Волыни (где сформировалось сильное предгосударственное образование дулебов) и совершали регулярные военные походы на Византию.Отношения Византии с антами колебались от союзничества против склавинов до совместных славянских атак на греческие рубежи. Постепенно большое количество славянских групп обеих ветвей переселилось на территорию Византии, где образовалась южная ветвь славянских народов.Разгром дулебов очередными тюркскими кочевниками – аварами – привел к вхождению значительной части славян в состав Аварского каганата в Среднем Подунавье. Этот каганат начал завоевательную политику против Византии, активными участниками которой были славяне. Сопротивление аварам вызвало рождение первой достоверно известной славянской государственности – державы Само в Моравии.Отношение аваров к славянам было жестоким, что нашло отражение в летописных преданиях об обрах. В то же время пребывание в составе влиятельного государства, находящегося в центре международных отношений и торговли раннего средневековья, стимулировало культурное развитие придунайских славян, рост уровня ремесла, принятие частью из них христианства.В течение VI–VIII веков происходило расселение славянских общин по всей Русской равнине, где они вступали в соседство или вытесняли балтские и финно-угорские группы населения. Славяне в эту эпоху становятся основным населением Русской равнины.Политическая организация этих общин была очень слабой, и на юге многие из славянских племен попали в данническую зависимость от Хазарии – полукочевого государства, ведшего интенсивные войны с Арабским халифатом и, как правило, выступавшим в качестве союзника Византии.

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