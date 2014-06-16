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Дата 16.06.2014 22:12 Вставить в блог Версия для печати

Иосиф Флавий. Иудейская война

Тема: КНИГИ
Автор: Егор Холмогоров
Иосиф Флавий. История иудейской войны. М.,-Иерусалим, 1993 (переиздание 2008)

Иосиф бен-Маттьяху был крупным иудейским интеллектуалом-фарисеем, активным участником иудейского восстания против римлян (60-е гг. I века н.э., именно после этого восстания всех евреев выгнали из Иерусалима, куда они смогли вернуться только в XX веке) — он командовал восставшими в Галилее, а затем изменником еврейскому делу, переметнувшимся на сторону римлян.

Предсказав командовавшему римлянами Веспасиану Флавию императорскую власть, Иосиф заслужил жизнь, покровительство, фамилию «Флавий» и возможность заниматься учеными изысканиями. Ему принадлежат «Иудейские древности» — обширная история, в которой он пытается совместить библейское повествование с данными греко-римских историков, трактат против древнего антисемита Апиона «О древности иудейского народа».

Кроме того, Флавий оставил небольшое сочинение «Жизнь», в котором содержится много интересных фактов и утверждений, не вошедших в текст «Иудейской войны». Вокруг этого сочинения до сих пор продолжаются споры исследователей: дело в том, что значительная часть сведений о войне в Галилее, даваемых Иосифом в «Жизни», прямо противоречит тому, что он сам писал в «Иудейской войне». Какому Иосифу-таки верить?

Но, конечно, самое знаменитое, классическое произведение Иосифа Флавия — «Иудейская война». История с элементами мемуаров. При написании этой книги у Иосифа него была чрезвычайно сложная задача — с одной стороны, прославить свои подвиги в Галилее как лидера мятежников, с другой — оправдать свою измену, с третьей — обозначить, что римляне не виноваты перед евреями, а евреи получили то, что сами заслужили за свое безумие.

Но при этом сделать это так, чтобы в глазах евреев остаться не мерзавцем, а мудрецом и историком. Самое смешное, что Иосифу эта совершенно невозможная задача оказалась по плечу.

«Иудейская война» читается как детектив. Начинается она с длинной истории о личной трагедии царя Ирода, которого перессорили с его сыном и наследником Александром, а потом ему пришлось казнить оклеветавшего Александра сына Антипатра. Хотя Иосиф Ироду симпатизирует, но в итоге рисует образ упыря для которого приказ об избиении младенцев был совершенно в его духе.

Достаточно вспомнить историю о том, как Ирод приказал после его смерти казнить находившихся у него в заложниках знатных иудеев и, тем самым, вынудить евреев оплакивать его кончину даже против его воли.

Через дальнейшее накаление обстановки, в ходе которого лидерство переходит к крайним экстремистам и разбойникам, дело доходит до самого мятежа и войны. Самые потрясающие страницы у Иосифа, на мой взгляд, это осада Иотапаты, обороной которой он руководил. Я когда читал — подумал, что мы, современные люди, как правило ничего не знаем о войне, потому что не видели осад. Всю правду о войне, и то смягчаемую авиацией и «Дорогой Жизни», знают только блокадники.

Иосиф, кстати, очень тонко умеет польстить и римлянам и евреям, чего стоит фраза «римляне проявили свою обычную силу духа, а евреи привычную им изобретательность». Изобретательность проявил и сам Иосиф, чтобы спасти себе жизнь. Он был осажден римлянами в пещере. Они уговаривали его сдаться.

Но соседи по пещере его не отпускали и угрожали убить. Тогда он придумал бросать жребий, чтобы убивать друг друга и, в итоге, перебил всех, оставшись вдвоем с еще одним человеком. которого и уговорил вместе сдаться. Речь Иосифа против самоубийства это выдающийся памятник казуистики…



С тех пор Иосиф смотрит на события, в частности на осаду Иерусалима, со стороны римлян, но и происходящее у евреев ему отлично известно. А там начинает работать машина самоуничтожения — контроль за ситуацией все больше переходит к крайним фанатикам и садистам, которым терять нечего, и они уничтожают других, потому что самим пропадать. Читать без ужаса рассказы о том, что творилось в Иерусалиме, попросту невозможно.

В городе между тем голод похищал неисчислимая жертвы и причинял невыразимые бедствия. В отдельных домах, где только по­являлась тень пищи, завязывалась смертельная борьба: лучшие друзья вступали между собою в драку и отнимали друг у друга те жалкие средства, которые могли еще продлить их существование; даже умиравшим не верили, что они уже ничего не имеют: разбойники обыскивали та­ких, которые лежали при последнем издыхании, чтобы убедиться, не притворяется ли кто-нибудь из них умирающим, а все-таки скрывает за пазухой что-либо съедобное.

С широко разинутыми ртами, как бешеные собаки, они блуждали повсюду, вламывались, как опьяненные, в пер­вые встречная двери — из отчаяния врывались в дом даже по два, по три раза в один час. Нужда заставляла людей все хватать зубами; даже предметы, негодные для самой нечистоплотной и неразумной твари, они собирали и не гнушались поедать их.

Они прибегали, наконец, к поясам и башмакам, жевали кожу, которую срывали со своих щитов. Иные питались остатками старого сена, а некоторые собирали жилки от мяса и самое незначительное количество их продавали по четыре аттика. Но зачем мне описывать жадность, с какой голод набрасывался на безжизненные предметы? Я намерен сообщить такой факт, подобного которому не было никогда ни у эллинов, ни у варваров.

Едва ли даже поверят моему страшному рассказу. Не имей я бесчисленных свидетелей и между моими современниками, я с большой охотой умолчал бы об этом печальном факте, чтобы не прослыть пред потомством рассказчиком небылиц. С другой стороны, я оказал бы моей родине дурную услугу, если бы не передавал хоть словами того, что она в действительности испытала.

Женщина из-за Иордана, по имени Мария, дочь Элеазара из де­ревни Бет-Эзоб (что означает дом иссопа), славившаяся своим происхождением и богатством, бежала оттуда в числе прочих в Иерусалим, где она вместе с другими переносила осаду.

Богатство, которое она, бежав из Переи, привезла с собою в Иерусалим, давно уже было разграблено тиранами; сохранившиеся еще у нее драгоценности, а также съестные припасы, какие только можно было отыскать, расхищали солдаты, вторгавшиеся каждый день в ее дом.

Крайнее ожесточение овладело женщиной. Часто она старалась раздразнить против себя разбойников ругательствами и проклятиями. Но когда никто ни со злости, ни из жалости не хотел убить ее, а она сама устала уже приискивать пищу только для других, тем более теперь, когда и все поиски были напрасны, ее начал томить беспощадный голод, проникавший до мозга костей; но еще сильнее голода возгорелся в ней гнев.

Тогда она, от­давшись всецело поедавшему ее чувству злобы и голода, решилась на противоестественное, — схватила своего грудного младенца и сказала: «Несчастный малютка! Среди войны, голода и мятежа для кого вскормлю тебя? У римлян, если даже они нам подарят жизнь, нас ожидает рабство, еще до рабства наступил уже голод, а мятежники страшнее их обоих. Так будь же пищей для меня, мстительным духом для мятежников и мифом,—которого одного недостает еще несчастью иудеев—для живущих!» С этими словами она умертвила своего сына, изжарила его и съела одну половину; другую половину она прикрыла и оставила.

Не пришлось долго ожидать, как пред нею стояли уже мятежники, которые, как только почуяли запах гнусного жаркого, сейчас же стали грозить ей смертью, если она не выдаст приготовленного ею. — «Я сберегла для вас еще приличную порцию», сказала она и открыла остаток ребенка. Дрожь и ужас прошел по их телу, и они стали пред этим зрелищем, как пораженные.

Она про­должала: «Это мое родное дитя, и это дело моих рук. Ешьте, ибо и я ела. Не будьте мягче женщины и сердобольнее матери. Что вы со­веститесь? Вам страшно за мою жертву? Хорошо же, я сама доем остальное, как съела и первую половину!» В страхе и трепете разбой­ники удалились. Этого было для них уже чересчур много; этот обед они, хотя и неохотно, предоставили матери.

Весть об этом вопиющем деле тотчас распространилась по всему городу. Каждый содрогался, когда представлял его себе пред глазами, точно он сам совершал его. Го­лодавшие отныне жаждали только смерти и завидовали счастливой доле ушедших уже в вечность, которые не видывали и не слыхивали такого несчастья.

Вообще сейчас книгу с таким обнажением темных глубин еврейской души точно назвали бы антисемитской. Но статус классики ее спасает.

Интересно, что «Иудейская война» — единственный античный исторический труд, который дошел до нас в древнерусском переводе (скорее всего, были и другие переводы, но они до нас не дошли). На современный русский язык существуют два перевода — Я.Л. Чертока, обычно переиздаваемый в большинстве изданий, и Выпущенный Еврейским университетом в Москве в 1993 году перевод Финкельберга и Вдовиченко.

ЕУ планировал даже издание целой серии книг под названием «Библиотека Флавиана». Качество этого второго перевода гораздо выше, но он переиздается гораздо реже. Кроме того, в той же серии издана книга английской исследовательницы Тессы Раджак «Иосиф Флавий. Историк и общество».

Цитата

Како Отапатъ взятъ бысть


Уеспасиянъ же се съ своимъ сыномъ Титомъ и въ Птол&#1123;имад&#1123; пребываа, искушаше вои и писаше, кождо какъ ихъ есть. И Плакида же, иже бысть посланъ на воевание галил&#1123;йско, хотя славу взяти, и устр&#1123;мися на Иотопатъ, иже есть стлъный градъ галил&#1123;йскый и твержий. Но не улучи упования. Гражане же очютивше пришествие ихъ, сташа пр&#1123;дъ градомъ исплъчившеся, и снемшеся съ римскыми плъкы, скоро поб&#1123;диша ихъ, и язвивше много ихъ, и убивше 7 мужь. Зане не обычай имъ есть обратити плещи, когда поб&#1123;жени будуть, но тихо отступають, яко не знати б&#1123;гания ихъ.

И абие Еуспасианъ погна от Птоломаиды и на Галил&#1123;ю, и повел&#1123; воемъ ходити яко обычай есть римляномъ: стр&#1123;лцемъ и легкооружником напереде, да блюдуть внезапнаго приезда противныхъ и испытають, егда когда будуть съкрыти вои по л&#1123;сомъ; и по них ити бронистьцемь, едина чясть конникъ, а другаа пешець; и по нихъ путед&#1123;лци, идеже т&#1123;сно и люто, с&#1123;куще и равнающе, да не трудятся лютымъ путемъ; и по нихъ игемонъ товаръ и воеводстий и конници на съблюдение его; и потомъ съ избранными сам конникы и пешци; и по немъ осли и мскы, несуще съсуды, имиже грады възимаху; и по т&#1123;хъ начялници спирамъ и воеводы, окрестъ же ихъ избраннии вои; и потомъ хоругви наричемыи орелъ, зане се есть ц&#1123;сарь вс&#1123;мъ птицамъ и кр&#1123;плий вс&#1123;хъ, и устр&#1123;тение его поб&#1123;ды являеть. И т&#1123;мъ въсл&#1123;доваху трубници, и по нихъ плъкъ, расширився на 6 част&#1123;й; и по нихъ сотникъ призирая чины; и по них стражие конници и пешци съ оружиемъ, стрегуще зада.

И вид&#1123;вше их галил&#1123;яне ужасошася вси, и мнози начяша раскаиватися. Иже окрестъ Иосифа, прежде вид&#1123;ния разб&#1123;гошяся съ Иосифомъ къ Тивириад&#1123;.

Исплънишася страха вси тивириане, разум&#1123;юще, яко не б&#1123;жалъ бы и Иосифъ, аще бы ся не отчаялъ. То смотряше, како конець будеть иуд&#1123;омъ, и в&#1123;дяше, яко н&#1123;сть имъ спасениа, аще не покаются, а самъ чаяше прощениа от римлянъ. Но обаче съ людми изволи умр&#1123;ти, негли предати отечьство и власть, преданную ему. И написа къ властелемъ иерусалимъскымъ о всемъ съ истинною, да или миръ изволять, или прислють ему помощь.

Еусписиан же взя Гадарю и окръстняя веси, не пощад&#1123; от стара и до младенець, но вся ножу предасть. И потомъ иде на Етапату. И слыша Иосифъ, пришедъ тамо от Тивириады, и укр&#1123;пи мышци иуд&#1123;йскы. И некоему благов&#1123;стовавшу къ Еуспасиану Иосифово пришествие, и абие той тосняся, мня всю Иуд&#1123;ю взяти, аще Иосифа имуть, посла Плакиду съ тысящею конникъ, да объступять градъ, да бы не выбежалъ Иосифъ. Самъ же по единомъ дни поемъ всю силу, иде на Етапату до полудне, и дв&#1123;ма плъкома пешець объступи градъ, а конникы за т&#1123;ми постави, загражаа имъ вся пути.

Июдеи же, вышедъ пр&#1123;д врата, сташа. Еуспасианъ пусти на ня стр&#1123;лци, и пристави праща и вся дал&#1123; пущаемаа. Сам же съ пешци на пригорняя м&#1123;ста иде, идеже мощно раскопати ст&#1123;ны. И убоявся Иосифъ выскочи, и с нимъ вси иуд&#1123;и, и сняшася с римляны и отгнаша а. И с&#1123;къшеся весь день, на нощь разидошася. И тогда от римлянъ мнози быша язвени, три убитии, от жидовъ же язвени 600 и 17 и падоша же.

Наутрия вышедъше нападоша на римляны велми кр&#1123;пле. Обр&#1123;тоша же ся противнии кр&#1123;пльше ихъ. До пятого дне бишася, и бысть вид&#1123;ти ломъ копийный, и скрежтание мечное, и щити иск&#1123;пани, и мужи носими, и землю напоиша кровий. А ни иуд&#1123;и римлянъ не устрашивахуся, ни римляне трудяхутся, зряще твердости града.

Сей бо градъ весь стоить над пропастию, яко не мощно очима челов&#1123;ческыма дозр&#1123;ти глубины, токмо от севера приступъ малъ, зане къ дебри кончяшася ст&#1123;ны. Еуспасианъ же, противляяся утвержению града и кр&#1123;пости иуд&#1123;йской, и призва властелины своя, и повел&#1123; воемъ носити пръсть, и хворостъ, и камение, и абие расшедъшеся понесоша. И устроивше жел&#1123;вы,[9] да быша не пакостили из града, и наплъниша пропасти. Иуд&#1123;и же камение велико пущаху на ня, но не усп&#1123;ша ничтоже.

Уесписианъ же постави окрестъ града ст&#1123;нобиичныя съсуды; бяше ихъ 60, и трекапный камень метаху порочами, и сулици из лукъ пущаемы шумяху, и стр&#1123;лы помрачиша св&#1123;тъ. И т&#1123;мъ не см&#1123;ша жидове л&#1123;сти на ст&#1123;ны, възбраняеми суще от вышняя мьсти. Выристаху же яко разбойници изъ вратъ, внезаапу желевъ отторгаху, и под нею стоящихъ с&#1123;чяху.

Еуспасианъ же повел&#1123; покровъ сътворити от конець до конець града и приспу выше града. Иосифъ же, вид&#1123;въ, съвокупи д&#1123;латели, да быша выше възд&#1123;лали ст&#1123;ны. Онем же не могущимъ от камениа и стр&#1123;лъ, и сей покровъ имъ устрои новодраными кожами волуями. И тако д&#1123;лающе за нощь и день въздаша 20 лакотъ възвыше ст&#1123;ны, имже велика бысть печяль Еуспасиану, зане не помысли, что сътворити высот&#1123; той противу. И отозва воя и с&#1123;де около града думаа, да гладом възм&#1123;ть я.

Онем же обилие бысть всякого брашна, оскуде же в нихъ соль и вода, зане не бысть источника, ни кладязя внутрь града. Еуспасианъ же… яко жаждею предадятся ему. Иосифъ же, хотя преломити упование его, повел&#1123; измочити много ризъ и повесити на ст&#1123;нахъ, да каплеть из нихъ, имже печяль и ужасъ приа римляны. И гемонъ, отчаався гладное взятие, възвратися пакы на оружие и на нужю, егоже жадаху июд&#1123;и: отчаявъше бо себе и градъ, изволиша умр&#1123;ти от рати, негли от глада и жажда. И по вся дни жидовое биющеся вси побиени быша, и мало ихъ остася. Расмотр&#1123;въ Иосифъ, яко н&#1123;сть уже спасениа, думаше поб&#1123;гнути изъ града. И разум&#1123;вше народи, обиступлеше и моляхуся ему, да не презрит их в той б&#1123;д&#1123;, въздвигающе упование свое на нь на единаго: «Аще бо и еще пребудеши с нами, то вси на рати бодри будем тебе ради; аще ли отидеши, то мы пленени будем». Он же, промышляя о своей глав&#1123;, глаголаше им, яко: «Вас д&#1123;ля выхожу, да събравъ воя внезапу нападу на супостаты. Ти бо, оже слышат мя вышедша от вас, град оставлеше, и по мн&#1123; женут». Таковая рекшу ему, не послушашя людие, но и д&#1123;ти, и старии, и жены съ младенци, болма разгор&#1123;вшяся любовию к нему, припадаху к ногама его, молящеся, да не отступить от нихъ. И сей, видя вопль и рыдание ихъ, осклаблься рече: «Нын&#1123; вр&#1123;мя, о друзи, обр&#1123;сти славу некончяную и сътворити что мужеское на память посл&#1123;днимъ».

И събравъ кр&#1123;пльшихъ, иде на стражи и разгна их, и с&#1123;чяше я до обрытия, и желевъ раздруши и покровъ ихъ, и приспу раскопа, и д&#1123;ла ихъ зажже; и по три дни и по три нощи не опочиваа то творя. Еуспасианъ же то видя воя своя недомышляюща противу ристанию иуд&#1123;йску, и повел&#1123; не сниматися съ челов&#1123;кы, жаждющихъ смръти: н&#1123;сть бо крепле ничтоже отчаявшихъся кр&#1123;пле и неволею биющихся. И повел&#1123; аравскиимь стр&#1123;лцемъ и сурьскымъ порочником, да борются съ иуд&#1123;и. Си же идуще и т&#1123;ла не щадяще, нападаху на римляны лютии, поминующе стр&#1123;лци.

И пакы Еуспасианъ исплъчи воя якоже пр&#1123;жде, и стр&#1123;лци застави, и възд&#1123;лаша приспу. И поставиша овенъ, еже есть др&#1123;во велико и тлъсто, подобно шегл&#1123; корабелной, а в конець же его всажено жел&#1123;зо велико рогато, имже и овенъ наречется. И врывше дв&#1123; др&#1123;ве яко рососе, и между има положьше и оборсавше ужи множество людий и влекуще биаху. И стр&#1123;лцемъ стр&#1123;ляющим, и суличникомъ сулицами сующимъ, и порочникомъ камение пущающимъ, и не см&#1123;юще июд&#1123;и стати на забрал&#1123;хъ. Потомъ же безъ страха биаху ст&#1123;ны овномъ, и множеству на единомъ м&#1123;сте биющимъ, и трясахуся ст&#1123;ны. Иосифъ же наплъни м&#1123;хы половы, събра и повеси, и идеже влечаху овна, то на то м&#1123;сто влечяху м&#1123;хы, и не бысть пакости ст&#1123;намъ, възбраняющи овну м&#1123;хы. Римляне же, привязывающе сръпы къ стружиемъ, отр&#1123;зываху м&#1123;хы. Иуд&#1123;и же отчаявшеся въземше лючь, и тростие, и хворостъ сухъ, и смолу и серу, и треми м&#1123;сты вытекше подожгоша приспу, и д&#1123;ла, и пороки, и овенъ. Римляне же ужасошася от шатания ихъ, разб&#1123;гошася; и пламени обьступившю ихъ, и не могуще утещи, сами ся р&#1123;заху.

Тогда мужь н&#1123;кто иуд&#1123;янинъ д&#1123;ло сътвори подобно памяти. Елеазаръ сей бысть Сомм&#1123;инъ сынъ, отечьство же его весь галил&#1123;йскаа. И сей подъемъ камень великъ з&#1123;ло, и пусти на овенъ, и отшиб&#1123; главу его, и скочи съ забралъ и взя главу его ср&#1123;ди римлянъ, и възвращься ста надъ градомъ, да будеть вс&#1123;мъ явленно и славно, и дръжа овню главу. И прел&#1123;т&#1123;вше 5 стр&#1123;лъ от заднихъ стр&#1123;лець и удариша и, и уязвенъ свалися съ града съ овномъ.

И по семъ храбра явистася Н&#1123;тиръ и Филипъ из града Рума: нападоста бо на десятый плъкъ с такимъ шюмомъ и с такою кр&#1123;постию и скоростию, яко раздрушиста плъкъ велий, разгнаста и поб&#1123;диста, и не тръпяще мужества ею, на няже устремляшетася. Иосифъ вышед съ людми, разгна пятый плъкъ и вся оставшаа пожже, а основания приспы разм&#1123;та.

И утру же бывшю, Еуспасианъ, събравъ разб&#1123;гшихся, поносяше имъ, занеже б&#1123;жаша не пр&#1123;д воины, но пр&#1123;д разбойникы, не стыдящеся ни воинскаго закона, ни отечьскыя похвалы. И вси единодушествующе третьюю приспу възд&#1123;лаша, и овенъ възд&#1123;лаша, и биаху ид&#1123;же преже пошибоша.

И ту н&#1123;кто из града застр&#1123;ли Еуспасиана въ плесно, нъ съверху: удаление бо м&#1123;ста изя силу стр&#1123;лную. И великъ мятежь бысть римляномъ: окрестнии бо его, вид&#1123;вше кровь, възв&#1123;стиша вс&#1123;мъ о язв&#1123; гемонст&#1123;й. И страхъ велий на вс&#1123;хъ нападе, и охабльшеся градъвзятия, течяху скоро къ гемону. Пр&#1123;жде вс&#1123;хъ Титъ убояся о отци. Но скоро престаша от мятежа, гемонъ же об&#1123;завъ ногу и погна сквоз&#1123; плъкы своя, да быша узр&#1123;ли и, и ти вид&#1123;вше и обрадовашася и другъ друга постр&#1123;каша, на ст&#1123;ны устремляющеся, мъщающе своего гемона. И бысть вид&#1123;ти падающа жиды акы снопы съ забралъ, но обаче не слазяху съ ст&#1123;нъ, но смръть пр&#1123;д очима видяще висяхуся и огнь, и жел&#1123;за и камение пущаху на подстоящихъ. Но не усп&#1123;ша ничтоже.

Но и нощи присп&#1123;вши не опочиваху, стр&#1123;лы же и сулици пущаемы множество убиваху, паче же вс&#1123;хъ порочна сила, иже и забрала отшибаху, и углы съкрушаху. Единому же от мужь срази главу, и съскочи глава до трей връстъ. И жена непраздна вышедши из дому, яко удари въ чрево ея, и вышеб&#1123; младенець до връсты. Лютъ же вопль от женъ изъутра въста, плачь же и внешнихъ, и стенание до небеси идяше. Кровь зъ забралъ течяше яко р&#1123;кы, и моглъ бы кто по трупиа вълести въ градъ, яко по степенемъ. Мнози же иоттапатианъ тогда добр&#1123; страдавше падоша, мнозн же язвени быша. Ст&#1123;на же всею нощию биема овномъ съкрушися и паде. Жидове же облъкшеся въ оружие, падшаа м&#1123;ста твердяху.

И утру бывшю Еуспасиянъ покои воя от нощнаго труда мало, и потомъ иде на възимание града. И повел&#1123; конникомъ кр&#1123;пльшимъ, да със&#1123;дъ с конь, поидуть на падшаася м&#1123;ста, и по т&#1123;хъ п&#1123;шцем храбр&#1123;йшимъ, а прокъ конникъ постави по пригорию, да не утечет из града никтоже гражанъ. Стр&#1123;лца же и порочникы застави назадъ, да не дадять гражаномъ выникнути и-забралъ. И на м&#1123;ста, идеже ст&#1123;ны ц&#1123;лы быша, ту принесше лествица, да гражаномъ падшихъ м&#1123;стъ блюдущимъ, си безъ страха вл&#1123;зуть. Ув&#1123;д&#1123;в же Иосифъ, повел&#1123; олово кыпящее л&#1123;яти на ня, имже иждежени своливахутся, и много ихъ иждежено бысть. И пакы Еуспасиянъ повел&#1123; три сыны на присп&#1123; съд&#1123;лати, по 50 лакотъ възвыше, и поковаша а жел&#1123;зомъ, да не прикоснется ихъ огнь, и тверди будуть тягостию. И възведъ на ня лучьшии стр&#1123;лци, и суличникы, и праки легкиа, и биахуть и яко из неба. Гражане же исподнии не могуще с вышними битися и видимии с невидимыми усклабишася, но противляхутся, дондеже изн&#1123;могоша.

И потомъ выб&#1123;же н&#1123;кто из града и насочи къ Еуспасиану, яко: «Уже изнемогошася гражане бд&#1123;ниемъ и утружениемъ бесчисленымъ бес престани. Но обаче можеши въ заутренюю стражю взяти град, отаи пришедъ: тружающимся бо день и нощь, а в зор&#1123; одол&#1123;еть имъ сонъ, яко в той часъ отчающимся рати, и вси стрегущеи спять». Онъ же не я в&#1123;ры сочившему, в&#1123;даа твердость иуд&#1123;йску и ув&#1123;рениа другъ къ другу. И пр&#1123;д т&#1123;мъ ятъ н&#1123;коего иотапатанина и мучи и вс&#1123;ми муками, и огнемъ, и жел&#1123;зомъ, да бы что пов&#1123;далъ о внутренихъ. Ничтоже рекшю ему распя и, и умре см&#1123;яся. И о семъ же чюяше, яко не велмм далече р&#1123;чи его от истинны суть, и предасть и на съблюдение. Сам же в насоченый часъ прииде съ вои къ граду съ млъчяниемъ. И пръвое възл&#1123;зе на ст&#1123;ны Титъ съ Савиномъ тысячьскым и по нею Секостъ и Плакида съ своими вои, избиша стража и внидоша въ градъ млъчяще, и посред&#1123; града ходящим пл&#1123;н&#1123;нии не очютиша: раздруши бо силу их трудный сонъ. Аще же кто въставъ, мъглою не можаху вид&#1123;ти, послучившися ей тогда над градомъ, дондеже св&#1123;ту бывшю, и внидоша вси вои, поминающе злаа, яже прияша от нихъ, не щадяху от стара и до младенца. И друзии, видяще кончину, сами ся зар&#1123;заху, а друзии по пещерамъ разб&#1123;гошася… и Антониа сотника да вдасть ему руку да не убиеть его; и оному же безъ злобы простершю руку и безъ соблюдения, и той прободе ребра его копиемъ и уби и, прежде его варивъ. И въ той день вси видимии убиени быша числомъ 60 тысящь, пл&#1123;нныхъ же пять тысящь, и градъ раздрушиша, и сыны ижжегоша. Иотопатъ же тако взятъ бысть, м&#1123;сяца панема, еже есть иуль, въ третьее на десять л&#1123;то кесарьства Неронова.

Римляне же искаху Иосифа, гн&#1123;вающеся на нь, и хотяще угодити гемону своему; въ трупьи искаху и въ тайныхъ м&#1123;стехъ градныхъ.

Како Иосифъ въскочи въ яму

Онъ же егда възимаху градъ, Богу посп&#1123;шествующю ему, украдеся сред&#1123; вой, и въскочи въ яму глубоку, от неяже б&#1123; путь невидимъ къ пещере, и ту обр&#1123;те 40 мужь лучьших таящихся, и всяка пристроя ту бысть, яже на потребу т&#1123;лу. Стражие бо с&#1123;дяху около града, и не мощно бысть уб&#1123;жати. И по два дни таяшеся. Въ третий же день, н&#1123;кую жену емше стражие мучяху, и та мучима, испов&#1123;да на того и яже с нимъ. Абие Еуспасианъ посла два тысячьскаа съ тщаниемъ, Павлина и Галикана, вывабити Иосифа и вдати ему руку. И та шедша молястася ему, на спасение десницю даяста, но сей не послуша бояся мучениа, зане зла много створилъ имъ при брани. И гемонъ же и третиаго тысячьскаго посла къ нему знаемаго друга, именемъ Никанора. И сей пришедъ почиташе ему римскую кротость и милосердиа пл&#1123;ннымъ, и приложи, яко храбръства его д&#1123;ля и мудрости не възненавидять, но паче дивятся. «Гемонъ же тесн&#1123;тся вывести тя къ соб&#1123; не на муку, но хранити тя хотя. Аще бы хот&#1123;лъ на зло тя вабити, то не послалъ бы мене, друга твоего, ни азъ бых послушалъ его на прелесть тоб&#1123;».

Иосифу же двоумующу, вои хотяху съ гн&#1123;вомъ закурити пещеру. И сей ув&#1123;д&#1123;въ грозу их, въспомяну сны нощныя, имже Богъ показа ему будущаа на иуд&#1123;я б&#1123;ды. Бысть же на разр&#1123;шение сномъ хитръ и мога разум&#1123;ти, яже Богъ кажеть с покровомъ, и священныхъ книгъ пророческыхъ не утаилося от него, зане иер&#1123;й бысть и от иер&#1123;йскаго племене родися. И въ той час духа исплънився, и рассуди страшнаа вид&#1123;ниа соннаа, и принесе къ Богу тайную молитву глаголя: «Понеже иуд&#1123;йскъ род, зиждителю, осклаблено ми ся мнить пр&#1123;дъ твоима всевидящима очима и всю вазнь преводилъ еси на римляны и поручилъ еси имъ свою кр&#1123;пость, и мою душю избавилъ еси пропов&#1123;дати будущаа, и се твоимъ святымъ повел&#1123;ниемъ даю руц&#1123; римляномъ волею, и кленуся святымъ твоимъ именемъ, яко не живота д&#1123;ля въсхожю, ни предати хотя отечьство, но послужити твоей слав&#1123; и силе, и проявити ми яже показа».

И тако рекъ, простре руку к Никонору. Иуд&#1123;и же иже с нимъ, очютивше его хотяща вылести, и обьступивше въпияху, яко велми постенеть отечьскый законъ, и дряхлъ будеть Богъ, иже създа иуд&#1123;омъ душа обидящаа смръти и непокориви. «Животъ ли любиши, Иосифе? Тръпиши ли вид&#1123;ти св&#1123;тъ работный? Велми ускорилъ еси на забыть, коликы научилъ еси умирати за свободу. А лжу славу приялъ еси о мужеств&#1123;, и всуе еси былъ мудръ, оже уповаеши от них спастися, ихъже сердце раскровави. Но аще ты ума своего забылъ еси, но намъ подобаеть промыслити о отечьскомъ закон&#1123;. Се ти мечь: аще въгрузиши въ свою утробу волею, то будеши в&#1123;чный воевода июд&#1123;йскъ; аще ли не хощеши, умреши от нашихъ рукъ, акы пр&#1123;датель». Тако глаголюща обнажиша мечь на нь, аще дасться римляномъ.

Иосифъ же убояся насилства их, и мня обиду Божественую, аще прежде повел&#1123;ниа Божиа умреть, начя мудрити къ нимъ яже при нужн, и рече: «Въскую на ся смръти ищемъ? Въскую възлюбленнаа разлучяемъ — душю и т&#1123;ло? Мните ли мене изм&#1123;нившася? Но не изм&#1123;нихся. Л&#1123;по при брани убиену быти от ратныхъ рукъ. Аще бо римскаго мечя боюся и крыюся, то достоинъ есмь въ истинну своею рукою и своимъ мечемъ умрети. Аще ли щадять насъ пл&#1123;нныхъ, то како намъ не достоить ли помиловати себе? Добро ли свободы ради умр&#1123;ти, то мн&#1123; любо пр&#1123;д полкомъ. Нын&#1123; кде плъкъ? Кто с нами биется? Страшивъ же есть вкуп&#1123; иже не умираеть, егда достойно, и иже умираеть, егда не достойно. Что же боящеся не внидемъ к римляномъ? Смръти ли? Да въскую егоже ся боимъ чаемо от врагъ, сами на ся влечемъ нуждею? Работу ли кто поносить? Нын&#1123; же та велми есмы свободни. Храборъ ли мнится вамъ еже ся р&#1123;жеть? Ни, нъ слабейши вс&#1123;хъ челов&#1123;къ, якоже кръмникъ волнъ убояся, прежде бури потопи корабль. Самор&#1123;зание же кром&#1123; естества есть, и вдано никоторому животну, ни можеть обр&#1123;сти ниединого собою умирающаго. Естественый бо законъ кр&#1123;покъ въ вс&#1123;хъ животу хот&#1123;ти. Того ради и отъимающихъ от насъ животъ врагъ мнимъ, и Бога прогн&#1123;ваеть челов&#1123;къ, егда ся дару его поругаеть, и безаконствуеть пр&#1123;д очима его. Всяка плоть смрътна есть и от тл&#1123;нна естества създанна, душа же безъсмрътна выину, и Божественымъ подобиемъ въ телеси пребываеть. Аще ли кто погубить чюжь кровъ, вданое ему на съхранение, то наречется лукавъ и нев&#1123;ренъ, и вс&#1123;мъ непотребенъ. Аще же кто разлучить кровъ Божий от своего т&#1123;ла, какъ можеть утаитися от обидимаго? Аще работенъ уб&#1123;жить от господина, аще и лукавъ есть, достоинъ есть муц&#1123;. Сами же прекраснаго владыкы и предобраго, Бога б&#1123;гающе, не будемъ ли нечтиви? Не в&#1123;сте ли, яко выходять от сего жития по естественому закону, взятый от Бога длъгъ отплативше, егда хощеть взяти? То т&#1123;мъ слава в&#1123;чнаа, и доми тверди, и роди памятни, а душа ихъ чисты и непорочны пребывають у святаго небеснаго м&#1123;ста и чають оттуду въспять вселитися имъ въ своя телеса, егда възвратятся в&#1123;ци. И пакы, иже на ся възложивше руки, то душа ихъ адъ темный приемлеть, Отець же и Богъ и до правнукъ мучить ихъ. Т&#1123;мъ възненавид&#1123;но се пр&#1123;дъ Богомъ, и законодавець нашь повел&#1123; до запада солнечьнаго лежати безъ погребениа т&#1123;лесомъ самоубийць; по ин&#1123;м же землямъ и десниця мрътвых отр&#1123;зають. Достойны есмы, о друзи, съ правдою ходити, а не приложити къ напастемъ челов&#1123;ческымъ гн&#1123;ва зиждителева. Се моея р&#1123;чи конець. Не могу предатель соб&#1123; быти. Иноплеменници зовуть на спасение — азъ ли хощю на мечь налечи? Не буди ми се. Аще же и по вдании рукы убиють мя, то яко в&#1123;нцемъ поб&#1123;днымъ в&#1123;нчянъ отъиду, им&#1123;я нев&#1123;рство ихъ луче ц&#1123;сарства».

Таковаа многа глагола Иосифъ к нимъ, браня имъ от самор&#1123;заниа. Они же заградивше уши отчаяниемъ, обьступиша и, убити хотяща, поругающе и хуляще на слабость. Онъ же ового именемъ нарицаа, на другаго же съ грозою зря, ового же за руку попадаа, различными р&#1123;чми отреваше от себе. И тии еще стыдящеся от своего воеводы акы при плъку и срамляющеся, никтоже възложи рукы на него.

И сей, поручивъ спасение свое Богу строителю, рече: «Понеже благоволилъ Богъ умр&#1123;ти намъ, числомъ да убиени будемъ: на негоже конець числа будеть, да той будеть убиенъ от втораго». Тако рекъ, почте числа мудростию, и т&#1123;мъ пребляди вся, и убиени быша вси другъ от друга, разв&#1123;и единого. И тъснася, да не осквернить десниця кровию сродническою, помолися тому, и оба вынидоста жива. И поведоша а къ Еуспасияну, а римляне вси течяху на позоръ, и бысть кличь разноличенъ, ов&#1123;мъ радующимся о Осифов&#1123; пл&#1123;нении, ов&#1123;мъ грозящимся, ов&#1123;м же велящимъ мучити и убити врага, ов&#1123;м же дивящимся прем&#1123;нению житийскому. Еуспасианъ же повел&#1123; утвердити и, да послеть и къ Нерону.

Источник: Иосиф Флавий. Иудейская война


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