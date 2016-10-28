Новые Хроники

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6
февраля
От редакции
Что они хотят, то они и построят
Тема:
ОБЩЕСТВО
Автор: Наталья Андросенко
Некоторое время назад продожился снос многострадального ветхого жилья на улице Комсомольской — на данные момент снесен один дом, вскоре под снос пойдут еще два. Событие вроде бы неплохое, старое ветхое жилье, жители которого не одно десятилетия ждут расселения в хорошие квартиры, но… проблема в том, ЧТО строится на этом месте. Когда местные жители увидели — ахнули. Ну ...
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Летописи
Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты
Тема:
ОБЩЕСТВО
29.12.2016 02:08
| Автор: Иван Палий
29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На протяжении 14 лет ...
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Гослото и телеканал НТВ подготовили для зрителей роскошное шоу 31 декабря
Тема:
ОБЩЕСТВО
15.12.2016 12:21
| Автор: Иван Палий
«Гослото» совместно с телеканалом НТВ проводит предновогодний розыгрыш 1 миллиарда рублей в рамках лотереи «4 из 20». Его ...
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С чем связано появление в российской действительности СРО
Тема:
СТРОИТЕЛЬСТВО
12.12.2016 12:53
| Автор: Кирилл Гращенко
Идея использования саморегулирования как института была заимствована у Соединенных Штатов Америки, которые уже имели большой опыт и развитую ...
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Чем опасно курение кальяна
Тема:
ЗДОРОВЬЕ
25.11.2016 10:04
| Автор: Иван Палий
Кальянная церемония завоевывает все больше поклонников среди россиян. Ароматный дым, неспешная беседа в кругу друзей стали для многих ...
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Life.ru: в «Пятерочке» могут появиться молочные кухни
Тема:
ОБЩЕСТВО
04.11.2016 04:32
| Автор: Иван Палий
Компания X5 Retail Group намерена открыть в магазинах своей сети «Пятерочка» раздаточные пункты детского питания (молочные кухни). Об ...
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Механические замки Abloy — надежность, подтвержденная столетней историей
Тема:
ПРО ТО И ПРО ЭТО
03.11.2016 02:45
| Автор: Иван Палий
Компания «Домино-Аблой» занимается продажей, установкой, обслуживанием замков и систем Abloy. Мы являемся официальным дилером этого мирового производителя, что ...
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Почему нужно заказывать свадьбу под ключ?
Тема:
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
28.10.2016 01:58
Для некоторых людей собственная свадьба может оказаться настолько ответственным событием, что для ее качественной организации могут понадобиться дополнительные ...
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Особые требования к гостиницам у аэропорта
Тема:
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
28.10.2016 01:57
Отели, расположенные вблизи аэропорта, приходят на выручку и гостям города, и его жителям, и транзитным пассажирам, и экипажам. ...
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Выбираем в качестве бизнес-сувенира дорогие ручки и наручные часы
Тема:
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
28.10.2016 01:57
Бизнес-сувениры бывают самыми разными. Можно преподнести, к примеру, VIP-ручки. Они предлагаются в самых разных вариантах, поэтому будет несложно ...
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Лица
Иван Палий: Mars принимает обязательство исключить в своих продуктах искусственные красители
Тема:
БИЗНЕС
Компания Mars, Incorporated сообщила о своих планах исключить все искусственные красители из производимых ею продуктов питания. Подобное начинание будет реализовано в рамках работы по удовлетворению изменяющихся предпочтений потребителей. Несмотря на тот факт, что многие продукты компании ...
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Сергей Ступников: Молодежь осуществляет миссию народной дипломатии!
Тема:
КУЛЬТУРА
Международный гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» заработал в августе 2013 года. Калужская молодежь впервые посетили Палестину и Израиль. В 2014 году проект получил продолжение и ...
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Юрий Васильев: В калужской области изъят тираж газеты, писавшей о давлении ЕР на оппозицию перед выборами
Тема:
ЧТО НЕ ТАК С МИРОМ
7 сентября весь тираж обнинской газеты "Час Пик" был изъят прямо в типографии. Основанием для изъятия послужил материал материал Ю.Васильева "Не марсиане делают это" о ходе избирательной кампании в г. Обнинске. Территориальная избирательная комиссия города Обнинска ...
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Виктор Туровский: Гримасы не великого и не малого городка
Тема:
ЧТО НЕ ТАК С МИРОМ
В редакцию портала «Новые Хроники» обратился журналист из Ненецкого автономного округа, член союза журналистов СССР Виктор Константинович Туровский с просьбой опубликовать свои авторский материал с оценкой руководящей деятельности мэра города Нарьян-Мар, который мы и предлагаем вниманию ...
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Алексей Громский: Новый Год - всего лишь начало
Тема:
ОБЩЕСТВО
. Великий Новгород.
В то время, как события, происходящие на федеральном и международном уровне предлагают нам победы, события 2014-го года в Новгородской области выглядят как кривое зеркало общероссийской повестки. Предлагаю проследить некоторые направления развития страны и их, так сказать, ...
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Виктория Федотова: Модная политика и политическая мода
Тема:
ПОЛИТИКА
Подведение итогов года — явление сезонное. Это характерно, прежде всего, для масс-медиа. Логично проанализировать и обобщить события, о которых больше всего говорилось в уходящем году. Например, глянцевые журналы идут по отработанной схеме: «Селебрити года — события ...
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Светлана Щербакова: Горячая пресс-конференция и холодная война
Тема:
ПОЛИТИКА
. Москва .
Мероприятия с обманчиво скучным названием «большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина» ждали везде – в России, на Украине, Белоруссии, Грузии, Европе, естественно, США и в других странах. Причем, ждали азартно, нервно покусывая ногти, ведь в этой ...
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Юрий Якорь: Глупость или распил? К ситуации в Гольяново
Тема:
ЖКХ
. Москва .
Последние несколько лет я живу в московском районе Гольяново. По данным The Huffington Post этот район занимает третье место в мире среди самых опасных районов. Это очевидная неправда, там спокойно и зелено. А дурная репутация осталась ...
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Светлана Щербакова: Сага об очень дорогой машине
Тема:
РЕГИОНЫ
Стоило Сергею Митину возглавить Новгородскую область, как тихая провинция тут же превратилась в какой-то искрящийся генератор инфоповодов. Еще буквально вчера 53 регион то и дело путали с Нижним Новгородом, или как максимум, презрительно именовали «бандитским заповедником». ...
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Александр Антошин: Параллельная реальность Сергея Митина
Тема:
РЕГИОНЫ
. Великий Новгород.
Прекрасным свежим предложением порадовали областные власти новгородцев. Губернатор раскритиковал вице-мэра и потребовал решить вопрос с парковкой у областной центральной клинической больницы. «Этот ответ по стоянке на улице Павла Левитта я слышу уже четыре+ года. Она необходима, ...
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